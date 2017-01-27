「不想講給別人聽」　焦慮症過來人設網上平台盼打破障礙　教青少年正向思想 (15:47)

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機構「無限潛能」2017/18學年推出為期兩年的先導計劃，首學年共4間學校參與。學生和其家長可免費使用網上平台「潛夢島」。平台包括音樂紓壓、健身短片、健康食譜，以及壓力管理課程等，內容由該機構參考美國相關研究而編寫。

本身是心理學碩士畢業、曾患焦慮症的無限潛能創辦人張希寧表示，不少人有情緒問題時，「不想講給別人聽，導致太遲處理」，故希望透過網上平台打破障礙。張說，壓力管理課程教授呼吸等技巧，可讓學生平靜思維；計劃耗資約100萬元，由張希寧自費推動，2018/19學年參與學校增至9間。

香港護理專科學院副院長李惠兒表示，很難叫「醫管局親身接觸（outreach）每間學校」，故認為要透過坊間機構，在全民推廣健康知識，預防兒童情緒問題；機構將於1月5日（下周六）舉行分享會，邀請校長和家長分享成果。

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