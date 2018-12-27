10歲男童疑遭父親女友非禮　稱事後不想再回家 (14:57)

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從事保險業的被告被控一項非禮罪，控罪指她本年2月4日，在屯門猥褻侵犯男童X。控辯雙方承認事實指出，被告為男童父親的女友，三人同住，案發時男童年僅10歲。

庭上播放男童早前的錄影會面。他在片中表示，見到被告當晚飲了兩杯紅酒，被告及後進入男童房間與他傾談家事，中途從後擁抱他說「好凍」，更謂「你大個要媾女」，其後啜男童耳珠，伸手進衣內捽男童心口，又伸進內褲摸和彈男童下體十多秒。男童曾叫被告「唔好再咁」，又呼叫「好熱，走開」，更嘗試離開現場去廁所，但遭被告阻止。

男童形容，事前與被告關係良好，對方「當佢親生仔咁錫」，但事後他不想再回家，不想相同事情發生。

辯方盤問時提到，男童在案發翌日向學校社工講述事件，但當日早上父親女友忘記給他零用錢，故他無錢乘車上學和吃早餐，問男童對此事是否很介意；男童回應指「好介意」。辯方指出性侵事件沒有發生，男童說不同意。

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