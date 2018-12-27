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2018年12月27日星期四
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灣仔天降掃帚 過路印傭遭擊傷
(14:22)
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中午12時15分，一支掃帚於灣仔廈門街高處墮下，擊中一名途經印傭，她自行報警送院治理。警方暫時未能確認墮物位置，未有人被捕。
相關字詞﹕
掃帚
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廈門街
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