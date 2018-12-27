【2018回望】特首·高官·市民八大語錄 (22:15)

80後紮鐵工人吳業建- 網上短片

「年輕人，究竟有乜嘢動力驅使你喺一個暴雨下工作呀？係愛定係責任呀？」「係窮呀！XXXX」

今年6月中，有網民上載短片，一名地盤工人在暴雨下工作。有人問他：「究竟有咩動力，驅使你喺呢個暴雨下工作呀？係愛呀？定係責任？」地盤工人回答：「係窮呀！XXXX」道出了不少打工仔心聲。

港鐵主席馬時亨-高鐵試運期間會見傳媒

「我哋話你知OK，就得㗎啦，唔使擔心。」

高鐵香港段列車今年4月起試營運以來，接連被揭多個問題，港鐵主席馬時亨5月26日被傳媒要求交代更多資料時稱：「我哋話你知OK，就得㗎啦，唔使擔心」，又指「唔通所有問題都向你哋報告咩？」

港區全國人大代表-高鐵香港段通車儀式

「動感號，好感動！」

港區全國人大代表、政協委員、行政會議成員、建制派立法會議員和內地政府代表等近400名嘉賓，獲邀9月22日出席高鐵香港段通車儀式。有港區人大代表在車廂內拍片並高呼：「動感號，好感動，一地兩檢，遍地民生，yeah！」

市民黃伯-高鐵車票預售日

「放棄啦，坦白講，我去深圳北毋須坐高鐵，我4皮嘢（意指4元）去到深圳北！」

高鐵車票預售日，市民黃伯前往西九站參觀，受訪時豪言回深圳不需高鐵，利用長者乘車優惠，只需4元便可到深圳北。

教育局長楊潤雄-港台節目談廣東話

「全世界學中文，你想下有哪些地方（學）廣東話？其實無的……即是說成個世界將來的中文發展，是以普通話為主。香港700萬人社會用廣東話學中文，將來會不會長遠？會否有個分別在這令我們失去優勢呢？這個要專家去研究。」

教育局長楊潤雄今年10月於港台節目指，日常生活應多用普通話表達，形容整個世界將來中文的發展是以普通話為主，「用廣東話學中文，將來會不會長遠？」有關言論備受學者及市民批評。楊潤雄事後就言論多次澄清指是「疑問」，並在商台節目重申「我係撐廣東話」。

香港空勤人員總工會理事吳敏兒-「行李門」機艙服務員司法覆核勝訴

「不應該因為權貴，而踐踏航空安全。」

前特首梁振英幼女梁頌昕涉及的「行李門」事件，高等法院8月23日裁定港龍機艙服務員提出的司法覆核勝訴。香港空勤人員總工會理事吳敏兒於裁決當日強調，不要給特權任何人，亦不應因為權貴而踐踏重要的航空安全。

特首林鄭月娥-山竹過後

記者：為何不直接考慮停工？

「由僱主、僱員，大家以一個互諒互讓，體恤的方法做，是更加適合現在香港的情況，因為很多僱員要上班為其他市民提供服務。」

超強颱風「山竹」9月中襲港後，市面多處遭受破壞，交通嚴重受阻，大部分公共交通工具停駛。特首林鄭月娥9月17日見記者時，被問到為何不宣布停工。她回應指，僱主及僱員以互諒互讓的態度處理上班問題，會較適合。

來自智利的Carola-山竹過後

「If you wait to the government, of course they can do many things, but we can help too.（政府當然可以做很多事，但我們亦可以自發幫手，而非只等待政府工作）」

超強颱風「山竹」來襲後，各區受到不同程度破壞，來自智利、居於將軍澳的女居民Carola自發清理公園，過百當區居民響應。Carola又說，最初有此想法時，有人認為她的想法「瘋狂（crazy)」，但不久即有多人響應。她又指居民是真誠地幫忙清理，大讚「我為香港人感到自豪（I am so proud of Hong Kong people）」。

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