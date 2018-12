【2018回望】特首·高官·市民八大語錄 (22:15)

80後紮鐵工人吳業建- 網上短片

「年輕人,究竟有乜嘢動力驅使你喺一個暴雨下工作呀?係愛定係責任呀?」「係窮呀!XXXX」

今年6月中,有網民上載短片,一名地盤工人在暴雨下工作。有人問他:「究竟有咩動力,驅使你喺呢個暴雨下工作呀?係愛呀?定係責任?」地盤工人回答:「係窮呀!XXXX」道出了不少打工仔心聲。

港鐵主席馬時亨-高鐵試運期間會見傳媒

「我哋話你知OK,就得㗎啦,唔使擔心。」

高鐵香港段列車今年4月起試營運以來,接連被揭多個問題,港鐵主席馬時亨5月26日被傳媒要求交代更多資料時稱:「我哋話你知OK,就得㗎啦,唔使擔心」,又指「唔通所有問題都向你哋報告咩?」

港區全國人大代表-高鐵香港段通車儀式

「動感號,好感動!」

港區全國人大代表、政協委員、行政會議成員、建制派立法會議員和內地政府代表等近400名嘉賓,獲邀9月22日出席高鐵香港段通車儀式。有港區人大代表在車廂內拍片並高呼:「動感號,好感動,一地兩檢,遍地民生,yeah!」

市民黃伯-高鐵車票預售日

「放棄啦,坦白講,我去深圳北毋須坐高鐵,我4皮嘢(意指4元)去到深圳北!」

高鐵車票預售日,市民黃伯前往西九站參觀,受訪時豪言回深圳不需高鐵,利用長者乘車優惠,只需4元便可到深圳北。

教育局長楊潤雄-港台節目談廣東話

「全世界學中文,你想下有哪些地方(學)廣東話?其實無的……即是說成個世界將來的中文發展,是以普通話為主。香港700萬人社會用廣東話學中文,將來會不會長遠?會否有個分別在這令我們失去優勢呢?這個要專家去研究。」

教育局長楊潤雄今年10月於港台節目指,日常生活應多用普通話表達,形容整個世界將來中文的發展是以普通話為主,「用廣東話學中文,將來會不會長遠?」有關言論備受學者及市民批評。楊潤雄事後就言論多次澄清指是「疑問」,並在商台節目重申「我係撐廣東話」。

香港空勤人員總工會理事吳敏兒-「行李門」機艙服務員司法覆核勝訴

「不應該因為權貴,而踐踏航空安全。」

前特首梁振英幼女梁頌昕涉及的「行李門」事件,高等法院8月23日裁定港龍機艙服務員提出的司法覆核勝訴。香港空勤人員總工會理事吳敏兒於裁決當日強調,不要給特權任何人,亦不應因為權貴而踐踏重要的航空安全。

特首林鄭月娥-山竹過後

記者:為何不直接考慮停工?

「由僱主、僱員,大家以一個互諒互讓,體恤的方法做,是更加適合現在香港的情況,因為很多僱員要上班為其他市民提供服務。」

超強颱風「山竹」9月中襲港後,市面多處遭受破壞,交通嚴重受阻,大部分公共交通工具停駛。特首林鄭月娥9月17日見記者時,被問到為何不宣布停工。她回應指,僱主及僱員以互諒互讓的態度處理上班問題,會較適合。

來自智利的Carola-山竹過後

「If you wait to the government, of course they can do many things, but we can help too.(政府當然可以做很多事,但我們亦可以自發幫手,而非只等待政府工作)」

超強颱風「山竹」來襲後,各區受到不同程度破壞,來自智利、居於將軍澳的女居民Carola自發清理公園,過百當區居民響應。Carola又說,最初有此想法時,有人認為她的想法「瘋狂(crazy)」,但不久即有多人響應。她又指居民是真誠地幫忙清理,大讚「我為香港人感到自豪(I am so proud of Hong Kong people)」。

