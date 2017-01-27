靖國神社示威燒道具　郭紹傑嚴敏華涉「非法進入他人建築物」　明年2月開庭 (14:35)

保釣行動委員會成員郭紹傑和嚴敏華本月12日在日本東京靖國神社外抗議南京大屠殺，郭焚燒寫有「東條英機」的道具神主牌，兩人之後被捕，並一直被拘留。他們於本月19日在東京地方裁判所完成陳述，代表二人的律師要求警方取消拘留，惟法庭至今日仍未頒令。協助家屬的民主黨立法會議員尹兆堅表示，昨日收到日本當局口頭通知，稱將會控告兩人「非法進入他人建築物」罪，預計明年2月才開庭，其間即使兩人獲准保釋，亦須留在當地。
保釣行動委員會今日聯同兩者家人與入境處會面，要求入境處派員陪同家屬到日本協助兩人。郭紹傑的女兒郭爾嫣在會後引述入境處職員稱，會考慮派員陪家屬到當地。她說，父親自本月23日起已絕食絕水抗議，今早被送往醫院，暫時未有其最新消息，擔心其身體狀況，希望盡快前往當地。
尹兆堅表示，二人被捕以來，中國駐當地領事只探望過一次，以及提供當地律師名單，他促請本港入境處派員陪家屬到當地，協助他們與中國領事會面，並提供法律等方面的支援。
家屬批評，警務處刑事及保安處長李志恒昨日在日本遇到車禍後，入境處即時派員到當地提供協助，但對郭紹傑及嚴敏華有差別對待，要求入境處盡快為他們提供協助。
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