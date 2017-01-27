【UGL事件．短片】民主黨批鄭若驊「搬龍門」促交代　林卓廷：若迴避將提不信任動議 (12:27)

律政司月中以證據不足為由，宣布不起訴涉UGL事件的前特首梁振英。律政司長鄭若驊昨日回應為何無外聘法律意見時稱，只有涉及律政司人員才會外聘，並指案件無「顯性偏頗」。民主黨今早到律政中心抗議，批評鄭若驊「搬龍門」，立法會議員林卓廷指，律政司過去稱若可能有給予公眾偏頗觀感也應外聘，認為當局重新演繹守則令人非常擔心，因當局從無交代守則已改及為何更改，希望鄭若驊盡快解釋，召開記招公開交代。
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林卓廷昨稱或在立法會提不信任動議，他今表示一直敦促當局詳細、公開交代，包括不檢控梁振英的理據、不外判法律意見的原因，以及要求重新將案件外判尋求獨立意見。他稱如無解釋，便會提不信任動議及司法覆核，前者的最後機會是下月底召開的司法及法律事務委員會，如鄭拒絕出席或迴避事件，別無選擇下唯有提不信任動議。
民主黨立法會議員尹兆堅稱，市民不滿鄭若驊「僭建」規則，若要提司法覆核，3個月內是合理時間，如她無明確答覆，相信民主黨或關注事件的人士都會有行動。
林卓廷續稱，若提司法覆核，重點在於不外判法律意見、不檢控梁振英及不檢控民建聯周浩鼎，因周浩鼎事件的事實清楚，但律政司以不影響正常運作、不嚴重至公職人員行為失當為由不提起訴，認為有爭拗空間。