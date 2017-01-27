【UGL事件】張達明：覆核推翻律政司決定有可能　指鄭若驊表述「很人治」予「隻手遮天」觀感 (10:51)

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《明報》今日報道，據律政司去年12月向立法會財委會提交文件，申請外判案件法律費用撥款，提及律政司會在6個情况下外判案件，除了案件涉及律政司內部人員，亦可以是律政司「認為案件適宜尋求獨立外間大律師提供法律意見或服務，以免可能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突的問題」。

張達明今早在港台節目指出，過去「大家講得出」涉及高官的檢討決定，律政司都會尋求外間意見，質疑鄭若驊「罔顧事實」。

對於鄭若驊表示律政司日前已發出聲明，對UGL案再無補充，張達明指，聲明只講述了結論，欠缺解釋，較像是內地做法，「認定結果是怎樣，你就要信我」。

張達明另在商台節目稱，若司法覆核，法庭會審視有關決定是否偏離以往一貫政策，而過往前財政司長梁錦松「偷步買車」事件、前特首曾蔭權涉貪案等，律政司均有外聘獨立法律意見，故認為透過覆核推翻律政司決定是有可能。

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