內地團湧入　民建聯區議員：滋擾居民癱瘓土瓜灣　倡分流 (09:31)

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黎廣偉今早出席港台節目，表示土瓜灣區還有不少珠寶首飾、藥店，及備受旅客歡迎的朱古力店出現，居民有感「賺就他們（旅遊業界）賺，但苦就自己受」，希望香港有關部門能與內地方面溝通，從源頭打擊取巧避過法網的廉價團。

同場的關浩洋指，港人大多不會到那些朱古力店消費，內地團已「癱瘓土瓜灣區」。他續稱，這些旅客「看到的未必是香港最好的面貌」，因沒有遊覽基本旅遊點。

他建議短期先嚴厲執法，打擊違泊的旅遊巴，並希望業界能配合，進行人群管理；長期而言，商經局和旅遊業議會應與業界商討，做好旅客分流工作。

維港遊目前在晚上6至8時進行，有居於土瓜灣「翔龍灣」及經營商店的聽眾致電節目，表示不滿旅遊業界建議推遲維港遊時間，認為是沒有考慮噪音和人流情況，又稱所有團均未見有本港導遊。黎廣偉回應指，做法不可取，反而是拉長滋擾時間；關浩洋則稱，業界在聖誕節暫停了維港遊，希望他們日後能繼續回應居民意見。

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