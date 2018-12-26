六合彩新年金多寶下周四攪珠　一注獨中頭獎彩金8000萬 (21:45)

六合彩新年金多寶下周四（1月3日）攪珠，頭獎一注獨中，料可捧走8000萬元獎金，是自從開設這項金多寶以來最高。馬會資料顯示，過去6年新年金多寶，都攪出包含諧音「發」的「8」字號碼，去年更首次出現「18」及「28」兩個「8」字尾的數字。
至於攪珠出現次數最多的號碼分別是「39」及「46」，過去6年均被攪出3次，次數最多，可謂幸運號碼。此外，「雙雙對對」的號碼曾出現過5次，包括「11」、「22」、「33」及「44」；「11」曾於2016年及2017年連續兩年出現。
馬會表示，新年金多寶攪珠將於明日（27日）開始發售，截止售票時間為攪珠日當晚的9時15分。
過去6年新年金多寶攪出號碼：
年份\攪出號碼\特別號碼
2018\12、18、28、35、39、42\36
2017\4、11、22、29、37、46\18
2016\6、8、11、32、34、41\47
2015\8、15、31、35、42、44\39
2014\1、36、38、43、46、49\21
2013\17、25、32、33、46、48\39
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