【UGL事件】鄭若驊稱案涉律政司才外判　張達明：偏離一貫做法　經民聯：不應再政治化 (17:58)

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張達明回應傳媒查詢時指，鄭今次說法偏離以往律政司一貫做法。他指在前財政司長梁錦松「偷步買車」、前行會成員林奮強涉收受非法回佣，和前廉政專員湯顯明公務酬酢等事件中，上述三者雖均非律政司內部人員，但律政司均有外聘獨立法律顧問。

一直跟進UGL事件的民主黨立法會議員林卓廷亦批評鄭若驊「搬龍門」。他已去信立法會司法及法律事務委員會，要求大律師公會及廉政公署派代表出席下次會議，與律政司一同跟議員討論梁振英案的檢控政策。他警告，若鄭若驊無合理解釋，將提司法覆核及向鄭若驊提出不信任動議。

經民聯副主席林健鋒則表示，鄭若驊既已清楚解釋不檢控理據，外界不應再炒作有關議題，及將事情政治化，亦不應因為梁振英身分及背景，戴有色眼鏡看待事件。林健鋒又認為，律政司抵受龐大壓力，以專業及不偏不倚態度處理事情，正正彰顯法治精神及社會公義，故希望事情盡快告一段落。

然而，身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊回應傳媒查詢時表示，是否外聘獨立法律顧問，屬律政司長個人判斷，並非明文規定，每任律政司長都可有自己不同做法。不過湯同意，當事件性質敏感及涉及政治時，外判的確較穩妥，較易令社會信服。

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