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【王全璋案開審】中午休庭撤警戒線　料首日庭審結束 (14:05)

709案最後一名未審律師王全璋，今早在天津第二中級人民法院過堂受審。因事件吸引大量維權人士及媒體記者，當局連夜對法院外區域設置警戒區。王全璋姐姐王全秀今早剛抵現場，即被警方帶走。另有多名維權人士隨後也被警方押至多個地點看管。庭審疑似至中午12時許休庭，但隨後撤除了法院外圍的警戒缐，隔離欄也逐個拆除，顯示當日庭審已結束。

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《明報》記者今日清晨抵達天津第二中級人民法院外圍。多名便衣和穿制服警員天未亮已在嚴陣以待。在法院南側正門前，當局封了大約400米長靠近法院一側半邊路段以及人行道。一輛相信用於搭載執勤警力的大巴停在路邊，而在用於放行參加庭審人員的東門外，則停了多輛警車及一輛特勤車。多名便衣人員三三兩兩在多個地點佈控監視異常情況。

案件大約在上午8時許開庭。由於王全璋妻子李文足清晨動身由北京寓所前往天津時被當局限制，原珊珊等709事件律師家屬亦被禁止出門，僅有王全璋的姐姐王全秀抵達天津第二中院外圍，但隨即被警方發現，並被帶走，截至目前外界仍未能聯絡上她。此外多名從外地趕至天津的維權人士，在法院對開馬路展示支持王全璋的標語和口號，隨後都被警方帶走。

法院正門對開馬路，今日是記者聚集地，亦是當局嚴加防範之處。大約20名相信為便衣的男女時刻注視記者動向，不時用手機拍攝記者的工作情況。附近開店的市民稱，知道今日有大事發生，但不知道究竟是何事，並指此類安保安態勢並不常見。

大約中午12時許，負責看守媒體的便衣獲得命令開始暫時離開現場。大約20分鐘後，正門西側通道疾速駛出3輛黑色玻璃保母車，隨後法院門口的警戒解除。

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