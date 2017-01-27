【UGL事件．短片】鄭若驊首開腔：案涉律政司同事才外判　否認「卸膊」強調有擔當 (13:26)

她指出，律政司一貫的刑事檢控決定是由律政司內部作出，除非案件涉及律政司同事，才會外判。她說：「假若因為他是一個中央（官員），律政司便因此要尋求外面的法律意見，那律政司守則中提到的獨立、公允、不偏不倚、按法律證據做事，這些東西我們便不用理了。」

記者多次追問為何不尋求獨立意見，鄭若驊反問：「為何要尋求多一個法律意見？」她指律政司有憲制責任作出檢控決定，而該決定沒有利益衝突和顯性偏頗，「因為我們要去卸膊嗎？不是的，我們要拿起件事，我們有擔當去做」。

鄭若驊強調，「無論這個人是什麼高官，無論這個人是什麼中央人士，無論這個人是任何大亨，或者是普通市民」，他們都應得到法律保障，律政司都是按法律作出決定，並且不偏不倚和無畏無懼，希望大家不要將法律問題政治化。

至於被人批評為借休假逃避外界追問，她稱記不起自己何時請假，但請假以外的事並非她可以控制，否認自己是逃避。

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