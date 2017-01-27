【王全璋案開審】團體中聯辦外抗議　引孟晚舟案譏中國人權是「權貴的權」 (11:13)

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一行數十人早上10時在西區警署起步，民主黨立法會議員尹兆堅，公民黨郭家麒及社民連吳文遠等都有出席。支聯會主席何俊仁表示，王全璋被非法無理禁錮多日，相信他被囚期間曾遭到不人道及酷刑對待，批評當局進行「秘密審訊」。他續說，中國政府在華為首席財務官孟晚舟案件中傾力追擊拘捕孟的加拿大政府，指控加方不尊重孟的人權，但王全璋案反映中國人權指的是「權貴的權」，人民卻被視為草芥和糞土。

社民連梁國雄稱，由已逝世的諾貝爾和平獎得主劉曉波開始，中國當局多次在「大時大節」日子重判政治犯，又斥責當局禁止王妻李文足探望丈夫的做法。

支聯會副主席鄒幸彤讀出6個團體的聲明，當中要求追究所有709事件中執法人員的責任，就受影響人士提供賠償及停止打壓王全璋家人。

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