保釣行動委員會：日本警方仍未落案起訴郭紹傑和嚴敏華 (23:48)

保釣行動委員會外務秘書陳多偉指出，郭紹傑及嚴敏華本月19日在東京地方裁判所完成陳述，代表二人的律師要求警方取消拘留，惟法庭至今日仍未頒令，亦未正式落案起訴，調查進度不明朗。陳引述代表二人的律師說，日本警方最長只可拘留他們20日，若最後不落案起訴，需在期滿日即本月31日釋放兩人。日本的律師及翻譯團隊每日探望二人，得知警員每日均會盤問他們，質問他們是否認罪。陳說，日本警方指控二人《非法進入他人建築物》，未涉其他指控，故委員會認為，拘留期限屆滿，二人或能即時獲釋。

嚴敏華母親區家寶接受本報查詢時表示，當地警方一直未有交代為何二人不能保釋，家屬只能靠委員會及律師知道二人狀况，「不知道怎樣幫他們，像隔山打牛」。她日前與郭紹傑女兒郭爾嫣，與中國外交部駐港特派員公署代表會晤，對方稱會「高度重視」，惟她說「暫未感受到他們如何高度重視」，期望公署及特區政府能施加更大壓力，要求日方盡快釋放兩人。她說，家屬明晚（26日）會與委員會成員開會，商討下一步部署。

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