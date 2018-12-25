【非洲豬瘟】添好運：豬膶來貨減少　為保招牌腸粉減售燒賣 (20:39)

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添好運負責人培哥指，這幾天深水埗分店每天如常下單購買20多斤豬膶，用來製作豬膶燒賣和豬膶腸粉，但每天只來得約8斤至12斤，培哥說，平常全日有豬膶腸粉和豬膶燒賣供應，由於豬膶腸粉是招牌，會預留較多豬膶製作腸粉，近日好生意的時候下午4時就暫停供應豬膶燒賣。

培哥表示，深水埗分店一日用30斤豬肉，當中叉燒用急凍豬肉，燒賣和糯米雞等點心則用鮮肉，暫時未見來貨價受影響。但他預料若內地非洲豬瘟疫情持續，下月活豬來貨價可能要加15%至20%，然而豬肉價佔整體食材成本不足一成，他指暫時未有計劃因此調整餐廳的點心價，也可能考慮改用巴西急凍肉。

叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍指，豬肉來貨價和供應量沒有受影響，因為集團避免使用單一貨源，多年前開始全球採購策略，主要使用來自丹麥及巴西的豬肉；乳豬主要來自越南；用於製造酥皮的豬油則由加拿大供應，由於來自外地的豬肉價格穩定，故沒有因為內地非洲豬瘟問題需要作價格調整。元朗大榮華酒樓執行董事梁文韜亦指，其食肆有使用活豬和外地急凍肉，未見來貨價和供應量受影響。

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