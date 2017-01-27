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【短片】無人機穿越摩天輪近距離攝煙花　網傳維港禁飛區航拍片　議員轟罔顧安全 (15:43)

聖誕佳節，不少人會聚集在維港兩岸欣賞燈飾，有網民昨晚上載影片所見，有人疑用無人機在維港兩岸航拍，更做出多個「高難度」動作，險象環生。

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有網民於平安夜在facebook群組「香港花生友」上載影片，片段配以聖誕歌曲，見到有人疑無人機在維港兩岸航拍，拍攝到添馬艦政府總部、中銀大廈、長江中心等多幢地標建築物。片段所見，無人機飛行高度，與樓高逾400米的國際金融中心（IFC）頂樓平齊，更近距離拍攝長江中心放煙花的情況。

拍攝期間，無人機更做出多個高難度動作，包括穿越中環海濱摩天輪，以及穿越中銀大廈頂部的空隙位，其間更幾乎撞向大廈，要調整角度才能順利穿過。

片段上載群組後，有不少網民均指出維港是禁飛區，質疑拍片者違法，更勸上載影片的網民向警方自首。

本報致電上載片段的劉先生，他稱片段並非由他拍攝，而是朋友傳給他，不知道影片何時拍攝，只是覺得片段拍得不錯，才上載群組分享，「點知（網民）咁大反應。」他說，自己也知道維港是禁飛區，不會在維港放無人機。本報致電後，有關片段隨即被刪除。

根據民航處資料，維港一帶及沿岸地區是禁飛區，不得放模型飛機，即使在其他可以放的地區，飛行高度亦不能超過300呎（約90米），以及只能在白晝放。立法會議員譚文豪表示，拍片人至少有6大違規情況，包括在維港禁飛區放無人機，在夜晚飛行，飛行高度超過90米，太接近建築物，太靠近煙花，以及在維港兩岸的人群上空飛行。他又說，從拍攝片段可見，拍攝者的拍攝技術一般，並非「高手」，令此舉更危險，批評拍攝者罔顧公眾安全。

民航處今年較早時已就規管無人機開展公眾諮詢，預計稍後會將草案提交立法會審議，譚文豪擔心，此次事件會是一個壞先例，令無人機規管更「辣」。

網傳航拍機片段（facebook群組「香港花生友」）

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