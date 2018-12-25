【Emily Online】政府吉祥物齊賀聖誕　邊款最盞鬼？ (16:25)

度天隊長（天文台）：

天文台度天隊長喺facebook除咗提醒外出要著夠衫，仲話擔心大家空虛寂寞凍，專程推出8款表情趣怪、聖誕限定版Whatsapp Sticker作禮物，等大家可以「瘋狂互send過聖誕」。

任何仁（消防處）：

消防處嘅任何仁上載facebook短片，任何仁一家佈置家居，祝「任何人聖誕快樂」。片入面仲有「小小任何仁」揭開藍色面紗露出真面目，小朋友個樣都好可愛㗎。

清潔龍阿德（食環署）：

食環署嘅清潔龍阿德，以一首五音不全嘅「教會歌」短片，配上一幅阿德自己一個喺屋企睇片、貌似8位元嘅風格圖，道盡一班聖誕無人約「無嘢do」、唯有喺屋企執屋嘅人心聲。

大嘥鬼（環境局）：

環境局大嘥鬼喺帖文將陳奕迅名曲《Lonely Christmas》配上新詞，配搭一幅由衣物堆砌而成嘅自製「環保聖誕樹」照片，呼籲網民上載自己嘅佳作，過一個低碳聖誕。有網民上載相片留言，指自己用咖啡罐砌出一棵「聖誕樹」呢。

滴惜仔（水務署）：

水務署嘅滴惜仔帖文，大玩早前網絡瘋傳嘅機鐵機場站「Marry Chirstmax」路標改圖，趁機呼籲「識得惜水，聖誕零舍merry」。

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