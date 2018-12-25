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2018年12月25日星期二
疑因目光問題起爭執 尖沙嘴食肆兩人遇襲 (11:15)
元朗兩內地男藏盜竊工具被捕 (10:29)
沙田車公廟爆水管 現6層樓高水柱 (10:11)
警打擊醉駕拘4司機 (09:55)
【聖誕求醫指南】醫管局12間普通科門診如常服務（附名單） (09:51)
警青衣掃毒檢240萬毒品 (08:52)
大致多雲 最高21度 (07:08)
平安夜多處潮漲 沙田城門河水氾濫至單車徑 (23:56)
輪椅擱城門水塘岸邊 消防潛水搜索無發現有人墮塘 (23:01)
大欖隧道明年1月1日起加價 私家車的士各加4元 電單車加2元 小巴不變 (22:33)
【紅磡站工程問題】政府：視乎調查結果保留追究港鐵及承建商權利 (22:18)
警方放蛇打撃白牌車拘一男子 (21:23)
18歲男子昏迷不治 醫生：不排除有隱疾 (21:22)
婚外情男女酒店殉情 獲救女事主被控謀殺周三提堂 (21:19)
18日大男嬰染甲型流感 併發嚴重肺炎呼吸衰竭 危殆留醫瑪麗ICU (21:04)
入境處拒發工作簽證 閃靈樂隊主音：不清楚過去具備的什麼技能，現在不具備 (20:58)
【非洲豬瘟】業界促政府規定屠房「日日清」 同一屠場其他批次豬隻須全數檢測 (20:46)
警方元朗檢260克爆竹 (20:37)
女子一度危站旺角洗衣街大廈 (20:32)
已接種疫苗兩歲女童染肺炎鏈球菌 上周二有病徵延至昨日死亡 (19:21)
閃靈樂隊主音工作簽證申請被拒 入境處：須擁特別技能 (17:54)
【平安夜交通懶人包】港鐵通宵行駛 巴士電車加開凌晨班次 (16:56)
【Emily Online．短片】任何仁一家過聖誕 「小小任何仁」露真面目 (16:29)
【紅磡站工程問題．短片】獨立工程師嚴建平：鋼筋扭入6圈已達安全要求 (16:25)
的士司機拾乘客百萬現金不報及誤導警察 判囚8個月 (16:20)
獸醫組織收絕育按金 被控無許可證出售狗隻 事主稱不獲退現金只可換貨 (16:19)
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【短片】男子上海街遇襲 頭部受傷送院 (15:35)
【紅磡站工程問題】港鐵：禮頓表現令人失望 強調施工「有偏差」不代表螺絲帽承托力不足 (14:37)
英籍漢涉盜竊及逾期居留 還押下月再訊 (14:05)
拳擊手搶劫兩男認罪候判 求情指有發展障礙 以為打事主可性罪行「洗底」 (14:03)
【短片】內地客湧紅磡土瓜灣 民建聯要求限低價團數目 李慧琼：居民容忍已達極限 (13:35)
「幸福堂」台灣總公司申禁制令 禁香港代理使用商標 要求發聲明認侵權假冒 (12:20)
【再凍啲】元旦前後連續4日低見11度 菲律賓以東低壓區逐漸發展 (12:01)
冬季流感高峰期 八成公院內科病牀爆滿 (11:59)
化身「富商」誘騙6女購24萬元美容療程 26歲男判160小時社服令 (11:55)
【紅磡站工程問題】螺絲帽供應商：10圈螺紋應完整扭入螺絲帽 (11:41)
警新界南截查571車輛 拘6男涉酒駕 (11:21)
中環摩天輪昨晚故障 乘客困半空50分鐘 今早如常運作 (11:08)
煙頭未熄起火 益豐大廈近70人疏散 (10:56)
【UGL事件】大律師公會執委：涉敏感人物尋獨立意見是慣例 促鄭若驊承擔責任交代 (10:51)
【紅磡站工程問題】田北辰推算8000鋼筋被剪短 潘焯鴻質疑超聲波未能檢測有否剪短 (10:13)
牛頭角下邨18歲青年暈倒 送院不治 (09:41)
老翁元朗院舍上吊亡 (08:35)
深水埗茶餐廳遭爆竊 失藏5萬元現金夾萬 (08:29)
警羅湖管制站拘一男子 涉非法入境 (08:22)
日間18度 多雲有雨 (07:13)
大門趟閘倒塌 女子被擊中受傷 (22:18)
「香港01」專訪林昶佐文中標註「反對台獨」 記協形容畫蛇添足表憂慮 (21:05)
高鐵西九站客量冬至達9.4萬人次 創通車以來新高 (18:23)
【最新預測】除夕跌至11度 入冬最凍 (18:01)
的士啟德隧道「反肚」 3人輕傷 (17:47)
過冬唔凍過年凍？ 天文台：兩者沒有明顯關聯 (17:46)
【UGL事件．短片】民主派稱1200人遊行促鄭若驊交代不檢控梁振英原因 警：高峰時525人 (17:25)
社協倡政府津貼劏房戶4000元 並設託兒券及學校託管助婦女就業 (15:40)
【印尼海嘯】入境處指未接獲港人求助 (14:41)
修改議事規則？ 謝偉俊：可將議會帶回國際水準 尹兆堅：梁君彥能力不足常錯判 (14:32)
逾八成員工不滿加薪幅度 公共事業工會倡明年加至少6.8% (14:29)
荃灣街市泵房起火 現場疏散 (12:45)
陳茂波：保證本財政年度一定有盈餘 指預算案難免有取捨 法律限制酌情空間 (12:24)
黃大仙輕型貨車跣胎失控翻側 司機一度被困 (12:20)
【天氣速遞】強烈季候風聖誕後來襲 除夕低見12度 (12:15)
冬季流感高峰期 逾半公院病牀爆滿 聯合醫院急症室等8小時 (11:23)
警大埔公路反賽車拘6人 埋伏期間法拉利失事 (11:03)
羅致光：無意全面檢討綜援但樂聽意見優化 指部分負面抨擊無建設 盼減政治戾氣 (10:20)
屯門貨車遭縱火 (09:08)
法拉利大埔公路撞山坡「反肚」 (09:03)
張建宗：要維持港「美食天堂」美譽 餐飲界須提升人力質素培育專才 (08:52)
大埔單位遭爆竊 女住戶失7.6萬元財物 (08:36)
沙田男子危站欄杆邊近2小時 (08:32)
落馬洲中型貨車撞逆線私家車 3人受傷送院 (08:20)
多雲陣雨 氣溫徘徊22度 (07:15)
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沙田車公廟爆水管 現6層樓高水柱
(10:11)
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沙田車公廟有水管爆裂。早上7時許，車公廟路和獅子山隧道公路交界行人路有水管爆裂，水柱一度高及6層樓，水務署人員接報到場進行搶修。
相關字詞﹕
爆水管
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