入境處拒發工作簽證　閃靈樂隊主音：不清楚過去具備的什麼技能，現在不具備 (20:58)

林昶佐接受本報電話訪問時表示，只能尊重當局決定，但他過往多次來港演出，「其實不清楚過去具備的什麼技能，現在不具備了；如果過去在台上具備香港不存在的技能，我就再表演一次了，我應該沒有退化」。翻查資料，「閃靈」樂隊曾在2014年，來港參加音樂節「Clockenflap」的演出。

林昶佐又問及，當局可否舉出他不再具備有關技能的例子，「以前我吼比較久、現在不能之類；以前可以唱90分鐘，現在不能？」被問到會否認為事件與政治因素有關，「大家都已講了，我就不用自己說了，大家都猜得到了。」

他續說，過往「閃靈」曾討論若林昶佐無法入境，會採取的替代方案，他稱已找了一名加拿大籍、熟悉「閃靈」歌曲的主唱，冀仍能為香港樂迷表演新作品。林昶佐稱他早於11月初已提出申請，若當局能提早告知結果，他們應可採用替代方案，但因當局遲遲未通知，最終他們無法用上替代方案。

林昶佐表示，擔心愈來愈多各領域的人都無法來港，「是覺得很可惜，斷了香港朋友，跟全世界喜歡香港的朋友的感情」，但他籲香港朋友勿放棄希望，「即使我們無法進去，都會持續關心香港的人民」。

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