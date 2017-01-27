【Emily Online．短片】任何仁一家過聖誕　「小小任何仁」露真面目 (16:29)

其他報道：鄭若驊祝大家平安喜樂

Emily睇片見到任何仁屋企放咗好多聖誕裝飾，佢哋一家人一齊佈置聖誕樹期間，聖誕老人撳鐘放咗份聖誕禮物畀佢哋。「小小任何仁」喺片尾拆開放喺聖誕樹下嘅禮物，發現入面原來係個滅火筒，就拎住佢嚟同大家講多次「Merry Christmas」。

消防處就幫條片加上點樣安全過聖誕嘅提示標籤，提醒大家臨瞓或出街前，記得熄晒屋企嘅燈飾，可以用LED蠟燭代替傳統蠟燭，最緊要係「#拖板唔好駁上駁」，咁就可以安全開心咁過聖誕喇。

除咗消防處同任何仁，天文台都應應節，送咗份聖誕禮物畀大家——推出咗一套「度天隊長聖誕限定版」WhatsApp Stickers，大家有興建的話可以去呢度下載：https://whatsticker.online/p/130624UPxwzCi/HK

天文台仲提醒大家，雖然聖誕假期天色會好轉同回暖，但今個星期後期，氣溫會顯著下降，大家都要好好保重呀！

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