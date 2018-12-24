的士司機拾乘客百萬現金不報及誤導警察　判囚8個月 (16:20)

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辯方進一步求情稱，被告鄧照發（59歲）的背景報告內容正面，他亦深切悔改，案中事主亦有替他寫求情信，故大膽要求法庭先索閱社會服務令報告後才判刑。

法官拒絕辯方申請，並指此案比一般拾遺不報案件嚴重，除涉款巨大外，被告與事主亦存在司機跟乘客的關係，故判決即時監禁乃唯一選擇。但考慮到被告及時認罪，主動帶警方尋回失款，以及事主沒有損失和已原諒被告，減刑後判被告監禁8個月。

案情指出，被告鄧照發於本年5月6日駕的士，接載找換店東主林巧珍與妹夫，林下車時卻忘記帶走內有逾118萬元現金的環保袋。林發現遺留後報警，警方聯絡鄧錄取口供，鄧在初次警誡下稱沒見過涉事環保袋。

警方其後透過鄧鄰居的閉路電視片段，發現他曾手持環保袋，遂搜查其寓所。在再次警誡下，鄧招認把贓物分4袋收藏在下白泥祖屋內，沒有花一分一毫，警方最終起回全部款項。

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