的士司機拾乘客百萬現金不報及誤導警察　判囚8個月 (16:20)

的士司機拾遺不報，撿取乘客遺留在車上裝有逾百萬現金的環保袋後，先向警方聲稱沒見過環保袋，後來被閉路電視拍下罪證才改口稱「一生未見過咁多錢」，承認犯案。司機早前承認一項盜竊罪及一項有意圖提供虛假資料以誤導警務人員罪，今在區域法院被判監8個月。
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辯方進一步求情稱，被告鄧照發（59歲）的背景報告內容正面，他亦深切悔改，案中事主亦有替他寫求情信，故大膽要求法庭先索閱社會服務令報告後才判刑。
法官拒絕辯方申請，並指此案比一般拾遺不報案件嚴重，除涉款巨大外，被告與事主亦存在司機跟乘客的關係，故判決即時監禁乃唯一選擇。但考慮到被告及時認罪，主動帶警方尋回失款，以及事主沒有損失和已原諒被告，減刑後判被告監禁8個月。
案情指出，被告鄧照發於本年5月6日駕的士，接載找換店東主林巧珍與妹夫，林下車時卻忘記帶走內有逾118萬元現金的環保袋。林發現遺留後報警，警方聯絡鄧錄取口供，鄧在初次警誡下稱沒見過涉事環保袋。
警方其後透過鄧鄰居的閉路電視片段，發現他曾手持環保袋，遂搜查其寓所。在再次警誡下，鄧招認把贓物分4袋收藏在下白泥祖屋內，沒有花一分一毫，警方最終起回全部款項。
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