獸醫組織收絕育按金　被控無許可證出售狗隻　事主稱不獲退現金只可換貨 (16:19)

其他報道：【UGL事件】大律師公會執委：涉敏感人物尋獨立意見是慣例 促鄭若驊承擔責任交代

被告組織「非牟利獸醫機構有限公司」，現已改名為「亞洲非牟利動物救援有限公司」，被控於今年4月12日在屯門好景工業大廈辦事處內，在沒有許可證的情況下出售狗隻。

居港台灣人事主陳依君以英文作供。她表示，自己懂說普通話和英文，能理解廣東話，但中文閱讀能力有限。她向被告組織領養一隻約瑟爹利小狗，向她一共收取8340元，分別為領養小狗的6600元醫療費、1500元絕育按金、240元購買狗糧的費用，當中絕育保證金，就算小狗絕育後也不能退還現金，只可換取相同金額的貨品。事主在盤問下承認，在小狗9個月大時幫其絕育，但事後沒有主動向被告組織要求退還相關金額。

被告組織的女董事曾曦儀表示，案發當日向事主講過領養者幫小狗1歲前絕育，1500元絕育按金會全數退回，惟事主沒有主動聯絡組織取回金額。組織收到漁護署就此案的信件查詢，已多次致電事主，但事主多次收線。曾續稱，案中6600元為助養其他小狗的費用，屬於捐款。

漁護署高級獸醫周嘉慧供稱，所有涉及動物擁有權轉移的金錢交易，都需申領牌照，又指若不涉及領養費用，則毋須申請。聆訊下午繼續。

其他報道：拳擊手搶劫兩男認罪候判 求情指有發展障礙 以為打事主可性罪行「洗底」

其他報道：【紅磡站工程問題】港鐵：禮頓表現令人失望 強調施工「有偏差」不代表螺絲帽承托力不足