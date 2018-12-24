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【紅磡站工程問題．短片】獨立工程師嚴建平：鋼筋扭入6圈已達安全要求 (16:25)

港鐵早前已公布會開鑿56個位置的石屎，收集最少168個隨機螺絲帽樣本。港鐵常務總監金澤培今表示，政府相關部門、核證顧問及警方都在場監察開鑿情況。至今公布檢測10支鋼筋中，已有最少6支接駁不達標，金澤培在記者會上多次被追問會否增加檢測點及抽樣數目，以至在什麼結果下會拆除紅磡站重建。他回應時只稱現時已發現施工質量「有不足」，顯示正採用的隨機檢測方法有效，但要等所有開鑿及檢測工作完成後，在下一階段進行總體分析，才能決定是否需增加檢測點，或設計任何補救方案。他稱若屆時證實需要補救，會考慮「所有途徑」（all options）。

金澤培表示，根據至現時開鑿石屎的情況，目前無證據顯示有鋼筋被剪短，但發現施工質量水平有偏差。港鐵委聘的獨立專家顧問嚴建平表示，鋼筋螺絲頭一般有10個扭紋，而鋼筋結構要求上的承受力只要529MPa（壓力強度單位），每一格螺絲牙可承受100MPa，因此只扭入6圈，就可承受鋼筋的力，而承托力已經符合安全要求。

被問及為何不用扭出整條鋼筋檢測的方式查看，嚴建平表示，因用超聲波檢測已經可以看到螺絲帽情況，又指把螺絲帽扭出來，比扭入去是更加難，指該檢測屬於「極破壞性」，是不合理和不切實際（not reasonably practicable）。他又指出，用燒焊方式去接駁會破壞結構。對於被指是否為了遷就港鐵而提出扭入6圈便合乎安全的說法，嚴強調，自己是獨立專家顧問，基於結構安全角度考慮才提出。

至於早前紅磡站調查委員會聆訊中揭發，有港鐵人員在今年「後補」2017年的螺絲帽檢查紀錄，金澤培表示，港鐵「大部分同事」都「好努力工作、跟從程序去工作」，若有個別員工「偏離守則」，港鐵有紀律處分制度可執行。

其他報道：【紅磡站工程問題】港鐵：禮頓表現令人失望 強調施工「有偏差」不代表螺絲帽承托力不足

其他報道：【紅磡站工程問題】螺絲帽供應商：10圈螺紋應完整扭入螺絲帽

其他報道：【紅磡站工程問題】田北辰推算8000鋼筋被剪短　潘焯鴻質疑超聲波未能檢測有否剪短

相關字詞﹕紅磡站 港鐵 螺絲帽 鋼筋 紅磡站工程問題 編輯推介

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