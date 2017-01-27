【紅磡站工程問題】港鐵：禮頓表現令人失望　強調施工「有偏差」不代表螺絲帽承托力不足 (14:37)

港鐵在沙中線紅磡站開鑿石屎，檢測鋼筋接駁情況，至今公布檢測10支鋼筋，最少6支接駁不達標。港鐵下午召開記者會，稱首批露出的螺絲帽接駁水平「有偏差」，紅磡站總承建商禮頓在監督及確保工程質量上「責無旁貸」，「表現令人失望」，港鐵會保留循法律途徑追究的權利。
立法會鐵路事宜小組成員田北辰及中科興業董事總經理潘焯鴻，今早在港台節目上質疑，港鐵目前使用的超聲波儀器檢測方法，未能反映鋼筋有否被剪短。港鐵常務總監金澤培下午在記者會上表示，到目前為止「無證據顯示剪鋼筋的情況」，但發現施工質量水平，包括首批開鑿出的鋼筋螺絲帽，接駁情況與供應商建議水平「有偏差」，港鐵對此表示關注及失望。
但金澤培稱，紅磡站施工質量與結構安全是「兩個概念」，「施工質量出現偏差，不一定代表螺絲帽組裝的承托力不夠」，又引述「另外有專家」指，紅磡站結構設計「穩妥」、安全系數「預多咗好多」。他多次強調，現時就紅磡站結構安全情況作任何結論是「言之尚早」、「太過武斷」，應待開鑿檢測工作完成後，整合結果及圖則等紀錄，分析及評估紅磡站整體設計，才能確認車站安全及完整性；屆時若分析發現需進行修復，港鐵亦會在該階段設計和實施有關方案。
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