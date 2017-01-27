拳擊手搶劫兩男認罪候判　求情指有發展障礙　以為打事主可性罪行「洗底」 (14:03)

辯方大律師今替被告林布駿康（LIMBU Jun-kang）（25歲）求情，稱被告從一名女子得悉她曾被受害事主非禮，令被告回想自己曾干犯的性罪行，認為透過打事主可「洗底」及得到治癒。

暫委法官表示，被告的行為超越一般錯誤，但知悉被告搶劫並非出於貪婪，而是有確切的發展障礙問題。辯方回應指被告還押一年期間，已知道隨街打陌生人在文明社會上是錯誤行為。辯方提及，被告2015年經歷創傷的性侵犯，令他失去自我認同感。

辯方又稱，第二次襲擊案發生時，被告沒有持武器，他在搶劫後為了逃跑才使用武力，參考同類案件，望以4年監禁為刑期的上限。辯方亦希望法庭考慮個人情況判刑，控方亦表示同意，但強調被告手持玻璃瓶，犯案有預謀，案情嚴重。

法官聽罷雙方陳辭押後判刑。

其他報道：稱團隊早思輪住選立會 朱凱廸：做不到議員做議助

其他報道：【UGL事件】大律師公會執委：涉敏感人物尋獨立意見是慣例 促鄭若驊承擔責任交代

其他報道：【再凍啲】元旦前後連續4日低見11度 菲律賓以東低壓區逐漸發展