【平安夜交通懶人包】港鐵通宵行駛　巴士電車加開凌晨班次 (16:56)

今日平安夜，趁聖誕佳節外出慶祝，深夜、通宵時分可乘坐什麼交通返家？
港鐵
港鐵周二（25日）凌晨行駛，以港島線、觀塘線為例（時間／服務班次）：
‧ （24日）20:00 - （25日）00:30／3.6分鐘
‧ 00:30 - 02:30／5 分鐘
‧ 02:30 - 03:30／8 分鐘
‧ 03:30 - 06:00／10 分鐘
其他線請參考：[港鐵服務詳情]
註：迪士尼線、機場快線及部分輕鐵線除外。
九巴
多架由尖沙嘴開出的巴士，於平安夜會延長服務時間至周二（25日）凌晨，如路線1（尾班車 1:45am）、1A（尾班車 1:35am）、26（尾班車 1:54am）、35A（尾班車 1:30am）等。
另外，九巴新增平安夜及除夕凌晨特別路線，如N106來往小西灣及黃大仙、N307來往中環及大埔中心、N603來往中環碼頭及藍田平田邨等。
[九巴服務詳情]
新巴城巴
新巴城巴將於聖誕節增設特別通宵路線及加強多條路線服務，包括38S（來往置富花園及銅鑼灣）、N106（來往小西灣及黃大仙）、N116（鰂魚涌往慈雲山）、N601（金鐘往寶達）等。
[新巴城巴服務詳情]
電車
平安夜及除夕，電車服務時間會延長至翌日凌晨近3時。