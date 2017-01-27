化身「富商」誘騙6女購24萬元美容療程　26歲男判160小時社服令 (11:55)

26歲男子在不同交友程式（App）化身富商，去年成功結識6名女子，初次約會便帶她們到美容中心，誘騙她們共花近24萬元購買美容療程，其後不知所終。該男子遭揭發為美容中心中介，他早前承認6項就消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，今在東區裁判法院被判160小時社會服務令。
辯方引述相關報告稱，報告內容正面，被告亦已悉數償還近24萬元騙款予涉事6名事主，希望法庭接納感化官建議，判被告中等程度的社會服務令。裁判官接納建議，判被告160小時社會服務令。
海關不良營商手法調查課署理監督孫慧儀在庭外表示，此案乃2013年修改《商品說明條例》後首宗定罪案件，亦是同類案件中涉事金額最高的一宗。海關歡迎法庭判刑，認為刑罰具阻嚇性，同時呼籲消費者網上交友及消費時亦要保持謹慎。
案情指，被告黃琪昌於去年5月至9月期間，先後利用不同交友App，化名結識涉事6名女子。黃將自己塑造成富商，成功邀請女方出外，並於首次約會時帶她們到旺角或銅鑼灣一間美容中心，試做美容療程作為「驚喜」。
當女方完成試做療程，黃便會偕同美容中心經理推銷療程，稱已提供折扣，若女方仍不願購買，黃便指她們令他「無面」。最終6名女子共花近24萬元購買美容療程，事後黃卻不知所終。