【UGL事件】大律師公會執委：涉敏感人物尋獨立意見是慣例　促鄭若驊承擔責任交代 (10:51)

沈士文今早在商台節目表示，律政司有政府法律顧問和公眾利益守護者雙重身分，若案件涉及人物或性質敏感，過往慣例都會尋求獨立法律意見。他續指，梁振英身分除了是前特首，如今更是全國政協副主席，加上指控涉及金額龐大，故律政司更有必要尋求獨立法律意見，以避免公眾認為律政司是因顧忌梁振英的國家領導人身分而不作檢控。

沈士文又強調，律政司是把守刑事公義的第一關，有責任守護制度和公眾對司法信心，若公眾對律政司失去信心，制度便會崩潰，呼籲鄭若驊「做得呢個位就要承擔呢個責任」，應盡早出面解釋。

張達明於港台節目表示，就鄭若驊僭建風波，刑事檢控專員作出決定前有諮詢獨立法律意見，形容這做法可接受及有採納洽當程序，反觀律政司未有尋求獨立法律意見下，決定不就UGL案檢控梁振英，難令公眾信服。

張達明指，贊成大律師公會就UGL案檢控問題的建議，促請律政司尋求獨立法律意見，重新檢視有關決定。他認為，此舉是維護公眾對法治的信心，顯示秉公處理。

律政司本月中以證據不足為由，宣布不起訴捲入UGL事件的梁振英，鄭若驊則一直未有公開再交代。

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