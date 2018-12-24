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2018年12月24日星期一
【紅磡站工程問題】田北辰潘焯鴻質疑超聲波未能檢測鋼筋有否剪短 倡扭出查看 (09:07)
老翁元朗院舍上吊亡 (08:35)
深水埗茶餐廳遭爆竊 失藏5萬元現金夾萬 (08:29)
警羅湖管制站拘一男子 涉非法入境 (08:22)
日間18度 多雲有雨 (07:13)
大門趟閘倒塌 女子被擊中受傷 (22:18)
「香港01」專訪林昶佐文中標註「反對台獨」 記協形容畫蛇添足表憂慮 (21:05)
高鐵西九站客量冬至達9.4萬人次 創通車以來新高 (18:23)
【最新預測】除夕跌至11度 入冬最凍 (18:01)
的士啟德隧道「反肚」 3人輕傷 (17:47)
過冬唔凍過年凍？ 天文台：兩者沒有明顯關聯 (17:46)
【UGL事件．短片】民主派稱1200人遊行促鄭若驊交代不檢控梁振英原因 警：高峰時525人 (17:25)
社協倡政府津貼劏房戶4000元 並設託兒券及學校託管助婦女就業 (15:40)
【印尼海嘯】入境處指未接獲港人求助 (14:41)
修改議事規則？ 謝偉俊：可將議會帶回國際水準 尹兆堅：梁君彥能力不足常錯判 (14:32)
逾八成員工不滿加薪幅度 公共事業工會倡明年加至少6.8% (14:29)
荃灣街市泵房起火 現場疏散 (12:45)
陳茂波：保證本財政年度一定有盈餘 指預算案難免有取捨 法律限制酌情空間 (12:24)
黃大仙輕型貨車跣胎失控翻側 司機一度被困 (12:20)
【天氣速遞】強烈季候風聖誕後來襲 除夕低見12度 (12:15)
冬季流感高峰期 逾半公院病牀爆滿 聯合醫院急症室等8小時 (11:23)
警大埔公路反賽車拘6人 埋伏期間法拉利失事 (11:03)
羅致光：無意全面檢討綜援但樂聽意見優化 指部分負面抨擊無建設 盼減政治戾氣 (10:20)
屯門貨車遭縱火 (09:08)
法拉利大埔公路撞山坡「反肚」 (09:03)
張建宗：要維持港「美食天堂」美譽 餐飲界須提升人力質素培育專才 (08:52)
大埔單位遭爆竊 女住戶失7.6萬元財物 (08:36)
沙田男子危站欄杆邊近2小時 (08:32)
落馬洲中型貨車撞逆線私家車 3人受傷送院 (08:20)
多雲陣雨 氣溫徘徊22度 (07:15)
私家車何文田遭淋液 警拘一男子 (23:02)
17歲少女尖沙嘴墮海自殺 送院不治 (22:59)
【一周內第三宗】再有江豚擱淺 大嶼山泳灘見腐屍 (22:35)
港鐵尖沙嘴站吹風機積塵 林超英憂損乘客健康：以為喺第三世界 (21:55)
【短片+圖輯】紅葉「開始紅」 大棠嘉年華星期日舉行 (21:37)
【短片】疑鬧離婚分家產起爭執 大埔躁漢狂斬妻子被捕 下周一提堂 (20:55)
佳節前夕天氣好 遊人迫爆尖沙嘴 (20:31)
反對校方收回民主牆 樹仁學生會臨時行政小組：或升級行動回應 (18:37)
何韻詩稱台灣樂團「閃靈」港工作簽證未獲批 入境處：不評論個別個案 (18:02)
【冬至‧二十四節氣】冬至吃赤小豆粥 嶺大中文系講師：有避邪抗惡鬼之意 (15:55)
【短片+多圖】冬日美食節會展開鑼 女子1元夾走值逾2000元鮑魚 (15:29)
【Emily Online】「放生」鄭若驊？ 田北俊fb：人哋玩放生，我淨係可以放狗 (15:21)
【短片】高鐵來往西九龍福田班次回復正常 (15:16)
20年來最暖冬至 中午高見25度 元旦日或低至12度 (13:52)
【網上熱話．短片】長沙灣燒味店老鼠亂竄 店家匆忙收線：今日好多嘢做 (13:17)
The ONE持械行劫案疑犯 被控搶劫盜竊罪 (12:53)
大埔翡翠花園獨立屋遭爆竊 (12:21)
【短片】油尖反黑搗兩黑幫操控酒吧 撿25萬元毒品拘12人 (10:51)
展亮中心原區重置 羅致光：新址面積不會少於現址 (10:17)
【財政預算案諮詢】張超雄倡設200億基金 資助癌症罕見病藥物 (09:57)
【短片】恒安邨4男女疑因「眼超超」遇襲 途經兩社工勸架同被毆傷 (09:55)
【財政預算案諮詢】鍾國斌倡自由行開放予更多內地城市 (09:40)
最高24度 今晚微雨 (07:12)
行李篋藏510萬元毒品 警拘一女子 (01:06)
遭丈夫揮刀斬傷 女子倒卧村屋住所陷昏迷 (00:18)
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警羅湖管制站拘一男子 涉非法入境
(08:22)
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凌晨3時許，警方於打鼓嶺羅湖管制站發現一名形迹可疑的非華裔男子，遂上前截查，惟該男子未能出示有效證件，涉嫌非法入境被捕。案件現交由打鼓嶺分區人員跟進。
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