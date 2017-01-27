【UGL事件．短片】民主派稱1200人遊行促鄭若驊交代不檢控梁振英原因　警：高峰時525人 (17:25)

遊行隊伍高叫「鄭若驊落台，梁振英坐監」口號，主辦單位指有1200名市民出席，警方則說，遊行高峰時人數約為525人。鄭若驊現正休假，律政司派代表在律政中心外接請願信，遊行人士其後和平散去。

律政司近日以有市民正申請司法覆核不檢控決定為由，拒絕交代更多UGL案詳情。對於會否希望市民撤回司法覆核申請，民主黨立法會議員林卓廷遊行後強調，尊重市民提出申請的權利，他透露自己會視乎律政司未來對UGL案的解釋，以決定是否另行覆核律政司的不檢控決定 。

立法會方面，司法及法律事務委員會下月28日將邀請鄭若驊和正副刑事檢控專員出席例會，討論檢控政策。林卓廷表示，已要求委員會主席梁美芬同時邀請大律師公會和廉政公署代表出席，在會議上分別提供獨立意見，和交代不起訴梁振英原因。他重申，若鄭若驊未能清楚解釋事件，將在立法會向對方提出不信任動議。

香港眾志羅冠聰在遊行前批評，律政司是選擇性檢控和放生，若有更多同類事件發生，將損害香港國際地位和法治，亦會令外界將香港視為另一個內地城市，這是港人最不願意看見的結果。

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