社協倡政府津貼劏房戶4000元　並設託兒券及學校託管助婦女就業 (15:40)

協會建議向居於劏房單位的基層家庭，發放每人每年4000元紓困津貼，並推行全民退休保障、豁免65歲以上長者領取長生津的醫療收費、提高醫療券金額等。面對一些工時及收入不穩定的基層家庭無法受惠於在職家庭津貼，協會希望增加津貼額及放寬申請資格，例如放寬工時規定及改善計算方法。同時全面檢討綜援計劃，並設立社區託兒券及學校託管，令婦女可外出工作增加收入。

協會又建議增設貧窮兒童的學習及活動津貼至1200元、增加學生資助和綜援兒童津貼，及加強有特殊學習需要的支援及津貼等。

現時就讀中一的譚同學一家三口靠綜援生活，不但無法支付興趣班，而且無法負擔電腦以完成學校功課。她指隔日就有功課要在網上完成，故只好到公共圖書館用電腦，但試過因圖書館休息而欠交，其聖誕願望是獲得一部電腦方便做功課。

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