修改議事規則？　謝偉俊：可將議會帶回國際水準　尹兆堅：梁君彥能力不足常錯判 (14:32)

多名泛民議員本月初在特首林鄭月娥「短問短答」環節中高呼口號，抗議議會陣線朱凱廸被拒參選鄉郊代表選舉，立法會主席梁君彥最終腰斬環節，工聯會黃國健其後稱，將提出是否需再修改《議事規則》。立法會議事規則委員會主席謝偉俊、民主黨立法會議員尹兆堅、前立法會議員梁國雄和西貢區議員方國珊今午出席港台節目城市論壇時討論有關議題。
謝偉俊表示，其實再修改《議事規則》的想法並非一朝一夕之事，而是自立會內漸漸有更多肢體衝突開始已着手研究，惟上一次修改僅集中在拉布方面，故是次他希望將過往研究成果重新拿出來討論，以對行為不檢議員作懲罰，而非一下子褫奪議席。他又認為修改《議事規則》可將議會帶回國際級水準，讓議會得體，贏得市民尊重。
尹兆堅便表示，現時立法會不得體的是其制度和梁君彥，更透露甚至有建制派議員覺得當時梁君彥驅逐毛孟靜等議員，並腰斬問答環節決定是不必要。他又指，梁君彥能力不足，經常錯判，更對提規程問題的議員視而不見，甚至裁定有關行為是叫囂，導致現屆立法會對罵頻生。
梁國雄則認為，所謂「國際級水準」是要全面來看，他以英國下議院為例，指當地政制是「議會至上」，強調政府官員都是議員出身，而每一個議員都是由直選產生，與香港不同，更指律政司長鄭若驊如在英國，絕對不可能身居此要職。
方國珊就稱，現時立法會烏煙瘴氣，反問扔雜物舉措有何功能，呼籲議會應集中討論民生議題。她又表示，若《議事規則》引入例如「停賽」一類的懲罰機制是「戇居」，因立法會議員薪金以公帑支付，如「停賽」則代表議員可不用上班，強調未來的懲罰機制必須公道。
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