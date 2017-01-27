修改議事規則？　謝偉俊：可將議會帶回國際水準　尹兆堅：梁君彥能力不足常錯判 (14:32)

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謝偉俊表示，其實再修改《議事規則》的想法並非一朝一夕之事，而是自立會內漸漸有更多肢體衝突開始已着手研究，惟上一次修改僅集中在拉布方面，故是次他希望將過往研究成果重新拿出來討論，以對行為不檢議員作懲罰，而非一下子褫奪議席。他又認為修改《議事規則》可將議會帶回國際級水準，讓議會得體，贏得市民尊重。

尹兆堅便表示，現時立法會不得體的是其制度和梁君彥，更透露甚至有建制派議員覺得當時梁君彥驅逐毛孟靜等議員，並腰斬問答環節決定是不必要。他又指，梁君彥能力不足，經常錯判，更對提規程問題的議員視而不見，甚至裁定有關行為是叫囂，導致現屆立法會對罵頻生。

梁國雄則認為，所謂「國際級水準」是要全面來看，他以英國下議院為例，指當地政制是「議會至上」，強調政府官員都是議員出身，而每一個議員都是由直選產生，與香港不同，更指律政司長鄭若驊如在英國，絕對不可能身居此要職。

方國珊就稱，現時立法會烏煙瘴氣，反問扔雜物舉措有何功能，呼籲議會應集中討論民生議題。她又表示，若《議事規則》引入例如「停賽」一類的懲罰機制是「戇居」，因立法會議員薪金以公帑支付，如「停賽」則代表議員可不用上班，強調未來的懲罰機制必須公道。

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