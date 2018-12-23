逾八成員工不滿加薪幅度　公共事業工會倡明年加至少6.8% (14:29)

香港公共事業工會聯合會於今年11月尾至本月中，收回中華電力公司華員職工會、港燈電力投資公司職工會、香港中華煤氣公司華員職工會及電訊盈科職工總會，共收回1730份會員的問卷。

調查結果顯示，84.52%受訪僱員不滿今年的加薪幅度，加薪幅度5%以下的佔82.82%，其中加薪3%以下為34.21%，加薪3%至5%有48.61%；94.56%受訪僱員認為，薪酬調整應按通脹率為基數，並加上公司的盈利作基本加薪幅度。

聯合會主席施生弟稱，從四間公司的中期業績可見，今年同樣有豐厚的盈利，但員工的加薪連通脹都追不上，批評嚴重打擊士氣。他稱，綜合僱員的加薪期望，加上四間公司業績理想情況下，提出明年加薪不少於6.8%，期望資方與員工分享經濟成果。

電訊盈科職工總會主席區啟昌稱，從調查可見，其公司有四分三受訪員工近年都沒加薪，形容情況嚴峻。他又指，公司並非劃一加薪，「你不知道隔籬個人何時加人工，自己亦不知自己（何時加人工）」、「等到一年又一年」，而且亦有同工不同酬情況，有新入職員工薪金高過在職多年的員工。

區啟昌稱，資方長期漠視工會，期望可展開對話。

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