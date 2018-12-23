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2018年12月23日星期日
【印尼海嘯】入境處指未接獲港人求助 (14:41)
修改議事規則？ 謝偉俊：可將議會帶回國際水準 尹兆堅：梁君彥能力不足常錯判 (14:32)
逾八成員工不滿加薪幅度 公共事業工會倡明年加至少6.8% (14:29)
荃灣街市泵房起火 現場疏散 (12:45)
陳茂波：保證本財政年度一定有盈餘 指預算案難免有取捨 法律限制酌情空間 (12:24)
黃大仙輕型貨車跣胎失控翻側 司機一度被困 (12:20)
【天氣速遞】強烈季候風聖誕後來襲 除夕低見12度 (12:15)
冬季流感高峰期 逾半公院病牀爆滿 聯合醫院急症室等8小時 (11:23)
警大埔公路反賽車拘6人 埋伏期間法拉利失事 (11:03)
羅致光：無意全面檢討綜援但樂聽意見優化 指部分負面抨擊無建設 盼減政治戾氣 (10:20)
屯門貨車遭縱火 (09:08)
法拉利大埔公路撞山坡「反肚」 (09:03)
張建宗：要維持港「美食天堂」美譽 餐飲界須提升人力質素培育專才 (08:52)
大埔單位遭爆竊 女住戶失7.6萬元財物 (08:36)
沙田男子危站欄杆邊近2小時 (08:32)
落馬洲中型貨車撞逆線私家車 3人受傷送院 (08:20)
多雲陣雨 氣溫徘徊22度 (07:15)
私家車何文田遭淋液 警拘一男子 (23:02)
17歲少女尖沙嘴墮海自殺 送院不治 (22:59)
【一周內第三宗】再有江豚擱淺 大嶼山泳灘見腐屍 (22:35)
港鐵尖沙嘴站吹風機積塵 林超英憂損乘客健康：以為喺第三世界 (21:55)
【短片+圖輯】紅葉「開始紅」 大棠嘉年華星期日舉行 (21:37)
【短片】疑鬧離婚分家產起爭執 大埔躁漢狂斬妻子被捕 下周一提堂 (20:55)
佳節前夕天氣好 遊人迫爆尖沙嘴 (20:31)
反對校方收回民主牆 樹仁學生會臨時行政小組：或升級行動回應 (18:37)
何韻詩稱台灣樂團「閃靈」港工作簽證未獲批 入境處：不評論個別個案 (18:02)
【冬至‧二十四節氣】冬至吃赤小豆粥 嶺大中文系講師：有避邪抗惡鬼之意 (15:55)
【短片+多圖】冬日美食節會展開鑼 女子1元夾走值逾2000元鮑魚 (15:29)
【Emily Online】「放生」鄭若驊？ 田北俊fb：人哋玩放生，我淨係可以放狗 (15:21)
【短片】高鐵來往西九龍福田班次回復正常 (15:16)
20年來最暖冬至 中午高見25度 元旦日或低至12度 (13:52)
【網上熱話．短片】長沙灣燒味店老鼠亂竄 店家匆忙收線：今日好多嘢做 (13:17)
The ONE持械行劫案疑犯 被控搶劫盜竊罪 (12:53)
大埔翡翠花園獨立屋遭爆竊 (12:21)
【短片】油尖反黑搗兩黑幫操控酒吧 撿25萬元毒品拘12人 (10:51)
展亮中心原區重置 羅致光：新址面積不會少於現址 (10:17)
【財政預算案諮詢】張超雄倡設200億基金 資助癌症罕見病藥物 (09:57)
【短片】恒安邨4男女疑因「眼超超」遇襲 途經兩社工勸架同被毆傷 (09:55)
【財政預算案諮詢】鍾國斌倡自由行開放予更多內地城市 (09:40)
最高24度 今晚微雨 (07:12)
行李篋藏510萬元毒品 警拘一女子 (01:06)
遭丈夫揮刀斬傷 女子倒卧村屋住所陷昏迷 (00:18)
【紅磡站工程問題】政府再公布多一支鋼筋螺絲帽扭入長度不達標 測試位置以外一螺絲帽未連接 (22:11)
駁回黃浩銘佔旺藐視法庭上訴申請 終院：不代表接受下級法庭對犯罪意圖的解讀 (19:49)
【一圖睇晒】鄭若驊及其夫潘樂陶屯門大宅9處僭建物一覽 (18:30)
國泰服務前經理涉訛稱推薦同事升職 騙4500元獎金 (18:03)
【灣仔酒店命案．短片】六旬女事主情况穩定 警員陪同轉院 (18:01)
七旬經紀伙同事做假數 盜親戚戶口逾億元股票 分囚11年3個月及7年半 (17:51)
【紅磡站工程問題．短片】再多兩鋼筋不合格 陳帆：有關數量是一個開始 (17:15)
公院每日逾千人經急症室入內科 醫管局：病牀流轉開始困難 (16:57)
稱犯交通罪行遭下令退休 高級督察申司法覆核求復職 (16:56)
刑事檢控專員不告鄭若驊僭建 惟控其夫潘樂陶 (16:54)
【短片】公私營房屋改七三比 未來10年供應45萬單位 (16:34)
2歲男童疑遭家傭摑打 送院檢查 (16:10)
工廈保安主任「通水」預告警巡查 與酒吧東主同認妨礙司法公正 還押下月判刑 (15:51)
【非洲豬瘟】城大學者提醒須防野豬感染 倡政府予豬農足夠賠償免瞞報 (15:37)
【紅磡站工程問題】多兩鋼筋不合格 田北辰：若涉整體兩成將支持重建 (15:36)
【UGL事件】大律師公會：律政司未尋求獨立意見違慣例 促重新檢視決定釋疑慮 (15:07)
【短片】國際恐怖活動有針對鐵路趨勢 警鐵路應變部隊星期日起「出更」 (14:48)
涉仿「幣少爺」深水埗派錢 「龍心」女友被控擾亂公眾秩序 (14:42)
綠置居麗翠苑派表 公屋戶稱面積太小 需再考慮是否申請 (14:42)
高院頒臨時禁制令 禁沙螺洞5村民及代理人進保育地段 (14:13)
虎豹別墅現3呎蟒蛇 警召蛇王到場 (14:01)
【紅磡站工程問題】運房局證再多兩鋼筋螺絲帽不合格 最短僅扭入6毫米 (13:30)
地產代理涉「報大數」欺詐買家 涉款1500萬 (13:08)
涉收68萬助申馬會會籍 顧問公司老闆被控串謀受賄 (13:03)
【羅冠聰機場遇襲】4人上訴駁回即時入獄 聞判拍打犯人欄大叫「中共萬歲」 支持者辱罵法官 (12:50)
被控假文件騙白居二資格 3人准保釋明年2月再訊 (12:21)
民主黨設國際事務委員會 陳勇：引外力如不肖子孫勾結外面黑力量 劉慧卿：國際聯繫理所當然 (11:56)
【紅磡站剪短鋼筋】陳淑莊引消息：再有兩鋼筋不合格 其中一支僅扭入6毫米 (10:12)
【短片】青山公路Audi撼的士3人傷 疑看錯燈肇禍 (09:57)
【短片】油麻地停車場六旬翁墮樓 昏迷送院後不治 (09:46)
【非洲豬瘟】業界：肉枱豬肉百分百安全 漁護署稱將與豬農商賠償 (09:44)
稱資方願以特惠金談判 禾輋邨外判清潔工暫緩罷工行動 (09:21)
溫暖偏東氣流影響 本港沿岸有霧 最高24度 (07:02)
【短片】男子太和遭利剪刺傷頭手 警追緝兇徒 (00:17)
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荃灣街市泵房起火 現場疏散
(12:45)
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荃灣街市發生火警。中午12時許，警方接報指上址泵房有煙冒出，疑發生火警。消防到場，出動一條喉灌救，現場需要疏散。消防現時仍在現場撲救中。
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