港鐵尖沙嘴站吹風機積塵　林超英憂損乘客健康：以為喺第三世界 (21:55)

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林超英向《明報》表示，他周五（21日）傍晚約5、6時經過尖沙嘴站B出口，發現「未上電梯前有個位」的吹風機縫隙積滿灰塵，「視覺上好唔乾淨，呢啲咁嘅情况，你會以為係喺第三世界、一啲管理好差嘅地方先至見到」。

他憶述，發現此情况時，尖沙嘴站內人多擠擁；又指吹風機用作帶動車站內空氣，「同乘客健康直接有關係」。他認為，吹風機「積塵」情况如此嚴重，「如果我係站長行過（見到），我梗唔接受得啦」，質疑站長有無巡視清楚站內設備狀况。

林指，不少港鐵站可能因早年設計問題，站內一些位置「空氣不夠流通」，他在很多港鐵站都見到同類吹風機，擔心「積塵」問題同樣會在其他站內出現。

港鐵晚上回覆《明報》指，由於尖沙嘴站人流繁忙，故除原有空調系統外，亦裝有吹風機以加強空氣流通。港鐵維修人員會定期檢查及清潔吹風機；公司得悉今次事件後，已即時向尖沙嘴站反映，車站人員亦立即跟進，日後會加強留意設施情况。

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