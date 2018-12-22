何韻詩稱台灣樂團「閃靈」港工作簽證未獲批 (15:37)

其他報道：展亮中心原區重置 羅致光：新址面積不會少於現址

《我們正在音樂節》今明兩天（12月22至23日）及下周二、三（12月25至26日）在科學園舉行。何韻詩今早在facebook指，自11月12日遞交申請至今已個多月，入境處一直沒有給予任何正式回覆，「只是期間一次（12月3號）要求補上各成員之戶籍謄本；之後每次追問，職員都只表示『等待上司回覆中』」。何韻詩指，過往為演唱會其他非港人外籍人士申請工作證，只需一個星期便獲批的經驗和速度來看，這次處理時間及效率上明顯有別。

何韻詩向樂迷致歉，表示如購買明天音樂節門票的人希望退票，可發電郵至info@goomusic.com.hk，提供購票資料及編號。

1995年在台北成立的閃靈是台灣重金屬樂團，曾獲台灣金曲獎與金音創作獎最佳樂團，樂團成員同時也是政治活動家，主張台灣獨立和西藏及維吾爾族的人民自決。樂團創辦人兼主音林昶佐在2010年至2014年擔任國際特赦組織台灣分會會長，2016年代表主張「台獨」的時代力量勝出立委選舉。

其他報道：【財政預算案諮詢】張超雄倡設200億基金 資助癌症罕見病藥物

其他報道：【財政預算案諮詢】鍾國斌倡自由行開放予更多內地城市