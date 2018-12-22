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2018年12月22日星期六
【網上熱話．短片】長沙灣燒味店老鼠亂竄 店家匆忙收線：今日好多嘢做 (13:17)
The ONE持械行劫案疑犯 被控搶劫盜竊罪 (12:53)
台灣樂團「閃靈」來港工作簽證未獲批 何韻詩宣布樂團周日演出取消 (12:42)
大埔翡翠花園獨立屋遭爆竊 (12:21)
油尖反黑搗兩黑幫操控酒吧 撿25萬元毒品拘12人 (10:51)
疑鬧離婚分家產起爭執 大埔躁漢狂斬妻子被捕 (10:41)
展亮中心原區重置 羅致光：新址面積不會少於現址 (10:17)
【財政預算案諮詢】張超雄倡設200億基金 資助癌症罕見病藥物 (09:57)
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【財政預算案諮詢】鍾國斌倡自由行開放予更多內地城市 (09:40)
高鐵來往西九龍福田班次回復正常 (07:39)
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行李篋藏510萬元毒品 警拘一女子 (01:06)
遭丈夫揮刀斬傷 女子倒卧村屋住所陷昏迷 (00:18)
【紅磡站工程問題】政府再公布多一支鋼筋螺絲帽扭入長度不達標 測試位置以外一螺絲帽未連接 (22:11)
駁回黃浩銘佔旺藐視法庭上訴申請 終院：不代表接受下級法庭對犯罪意圖的解讀 (19:49)
【一圖睇晒】鄭若驊及其夫潘樂陶屯門大宅9處僭建物一覽 (18:30)
國泰服務前經理涉訛稱推薦同事升職 騙4500元獎金 (18:03)
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七旬經紀伙同事做假數 盜親戚戶口逾億元股票 分囚11年3個月及7年半 (17:51)
【紅磡站工程問題．短片】再多兩鋼筋不合格 陳帆：有關數量是一個開始 (17:15)
公院每日逾千人經急症室入內科 醫管局：病牀流轉開始困難 (16:57)
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刑事檢控專員不告鄭若驊僭建 惟控其夫潘樂陶 (16:54)
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2歲男童疑遭家傭摑打 送院檢查 (16:10)
工廈保安主任「通水」預告警巡查 與酒吧東主同認妨礙司法公正 還押下月判刑 (15:51)
【非洲豬瘟】城大學者提醒須防野豬感染 倡政府予豬農足夠賠償免瞞報 (15:37)
【紅磡站工程問題】多兩鋼筋不合格 田北辰：若涉整體兩成將支持重建 (15:36)
【UGL事件】大律師公會：律政司未尋求獨立意見違慣例 促重新檢視決定釋疑慮 (15:07)
【短片】國際恐怖活動有針對鐵路趨勢 警鐵路應變部隊星期日起「出更」 (14:48)
涉仿「幣少爺」深水埗派錢 「龍心」女友被控擾亂公眾秩序 (14:42)
綠置居麗翠苑派表 公屋戶稱面積太小 需再考慮是否申請 (14:42)
高院頒臨時禁制令 禁沙螺洞5村民及代理人進保育地段 (14:13)
虎豹別墅現3呎蟒蛇 警召蛇王到場 (14:01)
【紅磡站工程問題】運房局證再多兩鋼筋螺絲帽不合格 最短僅扭入6毫米 (13:30)
地產代理涉「報大數」欺詐買家 涉款1500萬 (13:08)
涉收68萬助申馬會會籍 顧問公司老闆被控串謀受賄 (13:03)
【羅冠聰機場遇襲】4人上訴駁回即時入獄 聞判拍打犯人欄大叫「中共萬歲」 支持者辱罵法官 (12:50)
被控假文件騙白居二資格 3人准保釋明年2月再訊 (12:21)
民主黨設國際事務委員會 陳勇：引外力如不肖子孫勾結外面黑力量 劉慧卿：國際聯繫理所當然 (11:56)
【紅磡站剪短鋼筋】陳淑莊引消息：再有兩鋼筋不合格 其中一支僅扭入6毫米 (10:12)
【短片】青山公路Audi撼的士3人傷 疑看錯燈肇禍 (09:57)
【短片】油麻地停車場六旬翁墮樓 昏迷送院後不治 (09:46)
【非洲豬瘟】業界：肉枱豬肉百分百安全 漁護署稱將與豬農商賠償 (09:44)
稱資方願以特惠金談判 禾輋邨外判清潔工暫緩罷工行動 (09:21)
溫暖偏東氣流影響 本港沿岸有霧 最高24度 (07:02)
【短片】男子太和遭利剪刺傷頭手 警追緝兇徒 (00:17)
新一期綠置居周五派表 最便宜單位93萬元 (22:31)
【非洲豬瘟】陳肇始：港養殖場已停入內地種豬 下月12日起禁用含動物原性廚餘餵飼 (22:15)
3人串謀偽造聘用紀錄買「白居二」被起訴 圖避補地價280萬 (21:49)
冬季流感高峰期將至 醫管局將添500短期病牀 加強病毒檢測 (20:52)
中大民調：港人預防登革熱警覺性不足 7成人外遊不做防蚊措施 (19:30)
「同小朋友未來嘅時光會好開心」 談判專家勸服抱嬰危站婦人 (19:25)
再有阿特維斯血壓藥 含可致癌雜質需回收 (19:21)
袁國強代表于文鳳追逾7000萬 周星馳申剔除部分通訊紀錄 袁舊部審理 (18:54)
【網上熱話】機場站路標傳犯低級英文錯誤 港鐵官方籲網民「保持安全距離」 (18:30)
「道士」涉藉詞非禮母女 事主：被告「驅嬰靈」儀式有效 (18:19)
【非洲豬瘟】誤食染病豬肉有無事？ 家庭醫生：未徹底煮熟可致腸胃炎 (18:07)
內地婦認地產經紀試作弊候判 求情指是新移民 上司教唆犯案 (17:25)
林鄭周六起離港休假7天 (17:16)
利誘男童肛交拍片觀賞 倉務助理認13罪下月判刑 (17:10)
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【灣仔酒店命案．短片】六旬男女各有家室 疑相約酒店殉情 (16:52)
【曾蔭權終極上訴】終院批准處理 原審法官引導陪審團有否重大缺陷 (15:33)
【Emily Online】聶德權伙同事商場合唱聖誕歌 盼市民多與身邊人相聚 (15:27)
麥當勞下周一起停主動派飲管 凍飲可供木攪拌棒或管形匙羮 (15:14)
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非法留校 興德前助理判160小時社會服務令 (12:35)
灣仔利景酒店命案 一男子身亡 一女昏迷送院 (11:51)
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【曾蔭權終極上訴】終院批許可 明年5月14日開審 (11:08)
警深水埗掃毒拘3人 (10:56)
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大埔翡翠花園獨立屋遭爆竊
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早上近9時，警方接報大埔翡翠花園內一間獨立屋遭爆竊，警員到場調查，正點算損失。
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