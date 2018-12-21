【一圖睇晒】鄭若驊及其夫潘樂陶屯門大宅9處僭建物一覽 (18:30)

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《明報》當日報道後，屋宇署今年1月9日派出5人，到鄭若驊及潘樂陶位於屯門海詩別墅的兩座獨立屋視察。屋宇署高級屋宇測量師梁志添當時表示，發現兩間屋雖然結構安全，但共有9處僭建物和不符合批准建築圖則的情况。他又說，屋宇署從未收過海詩別墅的改動或加建申請，過去10年也沒接獲任何僭建舉報。

梁志添當時曾向傳媒羅列兩座屋的僭建物及相關尺寸如下：

鄭若驊持有的4號屋：

‧一間天台屋，長3.5米、闊2.5米、高2.5米

‧地下樓層有外牆擴建物，長5米、闊0.5米、高3.5米

‧地下車房對出有15平方米L形玻璃簷篷

‧地下樓層下有地庫，高約2.5米、面積約50平方米

潘樂陶持有的3號屋：

‧一間天台屋，長3.5米、闊2.5米、高2.5米

‧地下樓層有1個兩層高的外牆擴建物，長1米、闊5米、高7.5米

‧地下車房對出有2個分別是8平方米及4平方平的玻璃簷篷

‧地下樓層下有地庫，高約3.5米，面積約50平方米

‧花園水池構築物，長5米、闊2.5米、高1米

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