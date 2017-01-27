七旬經紀伙同事做假數　盜親戚戶口逾億元股票　分囚11年3個月及7年半 (17:51)

其他報道：【UGL事件】大律師公會：律政司未尋求獨立意見違慣例 促重新檢視決定釋疑慮

兩名被告為巫秀華（73歲）和許芳婷（44歲）。法官邱智立判刑時指，兩名被告雖各自指稱對方為主腦，但從被告承認的事實分析，巫秀華毫無疑問屬幕後主腦，但無論誰是主腦都分別不大，因他們伙同犯案，串謀扮演不同角色，令中華太平洋證券蒙受損失。

次被告曾求情稱，她犯案是為繳付家人的醫藥費。邱官認為，被告基於經濟原因犯案，不能成為求情理由；又認為其求情指，不知道被盜金額多少的說法，並不可信。邱官又表示，首被告稱離港是為探望兒子和朋友的說法亦不可信，認為首被告當時是嘗試逃避被捕；首被告後來雖認罪，但其間曾浪費法庭不少時間，刑期扣減方面須打折扣。

案情指，首被告巫秀華於2005年起透過親戚戶口，賣出該戶口事實上沒有持有的股票，詐騙太平洋證券向該戶口發出支票，作為賣出股票後的付款。每次首被告都會指示次被告許芳婷竄改電腦紀錄，以掩飾系統中計算出的差額。直至2012年，二人共「做假數」421 次。

2012年11月，太平洋證券的總監着首被告準備交予證監會的交易紀錄後，首被告自此失蹤，次被告數日後企圖在中環自殺不遂。總監調查發現，公司內部紀錄與中央結算及交收系統存在極大差距，當中大量股票遺失，太平洋證券其後需以1.56億元，從股票市場上買回股票。首被告翌年2月返港時被捕，次被告則向警方自首。

警方表示，太平洋證券已於2012年結業，但無法證實結業的真正原因。警方又指，相信判決對同類案件構成阻嚇性作用，呼籲證券業界進一步加強有關規管，例如聘用獨立和專業的核數人士，減低員工作出違規行為的風險。

其他報道：工廈保安主任「通水」預告警巡查 與酒吧東主同認妨礙司法公正 還押下月判刑

其他報道：公私營房屋改七三比 未來10年供應45萬單位