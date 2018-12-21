稱犯交通罪行遭下令退休　高級督察申司法覆核求復職 (16:56)

根據入稟狀，申請人及答辯人分別為劉承聰及警務處。劉指，他捲入官非及被停薪時，需以駕駛的士維生，其間曾3次被票控及罰款。處方於去年3月建議他退休，並停止發放薪金，最終於今年9月作最終決定，下令劉同月退休。

申請人的覆核理據指，他干犯的交通罪行性質輕微，亦不涉刑事成分，加上當時他正處於停職階段，不屬以警員身分犯案，認為處方相關決定違法。

申請人指，根據警方紀錄，過往多名警員干犯類似罪行，均沒有被下令退休停薪，形容處方的決定違反其合理期望。申請人又指，他的年齡仍年輕，卻被處方下令退休，亦沒有提供理據。

資料顯示，劉於2007年曾被控襲擊妻子的「情夫」，最終脫罪。他後來於2012年被控襲擊女友，最終被裁定罪成，但後來終極上訴得直脫罪。他去年被控為保住警察宿舍單位，直至再婚前一個月才申報離婚，一度被裁定詐騙罪成，入獄半年，惟獲准保釋等候上訴，最終今年在高院上訴得直。

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