公院每日逾千人經急症室入內科　醫管局：病牀流轉開始困難 (16:57)

另外，去年冬季流感高峰期間，有71%經急症室轉入內科的人次，是65歲或以上的病人，局方今年會增派老人科護士支援急症室，減少非必要的入院，另加強出院後支援。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，過去兩星期，公立醫院平均每日急症室求診人次為5740，經急症室轉入內科病房的則為975人次，內科病牀佔用率平均達104%。本周一至四每日經急症室轉入內科病房人次均超過1000，每人平均入院四至五日，公院的病牀流轉開始出現困難。

為應對即將來到的冬季服務高峰期，張子峯表示，醫局管會在本月至2019年5月推行多項措施，已向各醫院聯網預先撥款約5億元，用於額外醫護人手薪金和額外病人帶來的支出增加。另外，醫管局會增加逾2.4個普通科門診名額。

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