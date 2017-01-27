工廈保安主任「通水」預告警巡查　與酒吧東主同認妨礙司法公正　還押下月判刑 (15:51)

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首被告李立勤（34歲）是涉案工業大廈的保安主任，次被告趙琴娃（49歲）是酒吧經營者，兩人同被控一項串謀妨礙司法公正罪。

屯門裁判法院署理主任裁判官徐綺薇表示，控罪嚴重，首被告任職夜更保安主任，利用職權便利犯罪，更從中獲取金錢報酬及享用免費膳食餐飲；其涉案控罪時間長達兩年，其間多次通風報信，須判處即時監禁，會待索取兩人背景報告後判刑。

首被告代表律師求情稱，被告坦白認罪，對行為感羞愧，因次被告提出幫她留意警察出入，為「友情」幼稚犯事。次被告代表律師稱，她擔任唱歌導師及夜店歌手，其前夫為警務人員，離婚後她收入不穩，故經營無牌酒吧維持生計，惟擔心遭查牌損失更大，故干犯本案罪行。

案情指，警方去年在涉案工業大廈巡查非法賣酒，便衣警員「放蛇」進入酒吧後，次被告阻止便衣警員離開，稱「外面有警察，不要出去」，又把酒杯的酒倒掉。便衣警員以手機向上司報告事件，懷疑有人通風報信。警方拘捕次被告時，查看她手機通話和通訊軟件紀錄，發現首被告多次向她通報警察進入該工業大廈的對話，遂拘捕兩人。

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