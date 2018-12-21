【紅磡站工程問題】多兩鋼筋不合格　田北辰：若涉整體兩成將支持重建 (15:36)

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運房局今日再公布的兩支鋼筋絞牙，僅分別扭入31.61及6.22毫米，其中一支鋼筋絞牙外露8至9個扭紋。田北辰指，反映禮頓及港鐵監工「不知所謂」，「無點扭入都畀佢過到骨」，唯一「不幸中之大幸」，是「條鋼筋係無扭到而唔係剪咗」。

曾任九鐵公司主席的田北辰表示，他最近與九鐵舊同事及多名土木工程專家和承建商等，商討紅磡站事件。他引述有專家最樂觀估計，整體檢查結果如有四成不合格，料仍可加固；但有較保守的專家則指，如超出兩成不合格，已需拆卸重建。

田北辰指，他個人認為事件已超出安全結構問題，社會開始對工程有信心危機，他認同較保守說法，即超出兩成不合格，便需拆掉重建，如此亦可「做到殺雞儆猴，以免日後有承建商有樣學樣，以為四成接駁唔合格，只要加固都過到骨」。

根據港鐵公布鑿石屎檢查方案，將鑿開東西及南北走廊月台層板共80個位置，料至少可以檢查192個鋼筋或螺絲帽，其中24個定點位置每個會開鑿25厘米和深10厘米，推斷每處可見到1個螺絲帽接駁位，即合共約可檢測至少24個螺絲帽；另東西及南北走廊則會「隨機抽樣」合共56個位置，料能檢測至少168個螺絲帽接駁。

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