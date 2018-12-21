【非洲豬瘟】城大學者提醒須防野豬感染　倡政府予豬農足夠賠償免瞞報 (15:37)

城大動物醫學及生命科學院副院長Dirk Pfeiffer，研究非洲豬瘟達13年。他指，現時非洲豬瘟只會在豬隻間傳播，未有變異引致跨物種傳播。

本港如爆發疫情，Pfeiffer表示，有必要撲殺涉事豬場的所有豬隻，因難以區分同一豬場哪些豬隻未受感染。

他認為，政府作決定時要考慮本港可承受的風險，包括傳播疫情的風險、活豬供應及價格等，避免大量豬隻無辜被撲殺，他認為有必要確保豬價在農曆新年前不會暴升。他又指，到達屠場的豬隻不會返回豬場，但病毒可透過汽車及工具等途徑再傳入。

至於須否仿效台灣禁止內地豬肉及豬肉製品入口，他認為應適度反應，如全禁會令豬肉價格上漲，消費者首當其衝。

他建議，政府應向豬農提供足夠賠償，避免豬農因擔心血本無歸而瞞報，否則情況將一發不可收拾。他又表示，應確保所有供港豬場沒有感染個案，禁止豬場以廚餘餵豬，同時避免野豬受感染，以及加強打擊非法入口豬肉及豬肉製品。

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