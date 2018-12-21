【短片】國際恐怖活動有針對鐵路趨勢　警鐵路應變部隊星期日起「出更」 (14:48)

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RRT隸屬鐵路警區，是作為應付針對鐵路系統的恐怖襲擊和緊急事故等的專責先頭部隊，由1名督察、1名警署警長、8名警長及24名警員組成，他們將會於鐵路系統，包括列車車廂、車站大堂及月台，以及高危或主要鐵路轉乘站巡邏。目前鐵路警區主要負責全港93個港鐵站，但不包括高鐵及輕鐵。

為應付鐵路系統獨特的地形結構，RRT配備針對性裝備，包括可配夜視鏡的防彈頭盔、防毒面具、C91防生化保護衣、抗火頭套、保護手套、避彈衣、搜索筆和爆破工具等，槍械方面則配備Glock 17 9mm半自動手槍及SIG MPX 9mm衝鋒槍。

鐵路警區指揮官梁仲文高級警司表示，近年國際恐怖活動有針對鐵路系統趨勢，香港警隊必須保持警覺及防範，因此決定今年成立一支專責鐵路系統的反恐隊伍，加強反恐應變能力，而現行的軍裝、機動部隊、衝鋒隊及反恐特勤隊，仍會繼續於鐵路系統內巡邏。

要成為RRT成員，必需具備體力、戰術運用及團隊合作特質，目前部分成員曾駐守機場特警、飛虎隊及反恐特勤隊，加入RRT前需接受6星期的基本訓練及戰術訓練等。

RRT「出更」前夕，今早於港鐵馬場站進行反恐演練，模擬兩名持槍恐怖分子騎劫車廂，RRT成員接報後火速到場，並開槍擊斃一名恐怖分子，以及拘捕另一投降的恐怖分子，成功化解危機。

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