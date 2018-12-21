綠置居麗翠苑派表　公屋戶稱面積太小　需再考慮是否申請 (14:42)

其他報道：4人襲羅冠聰上訴駁回即時入獄 聞判拍打犯人欄大叫「中共萬歲」 支持者辱罵法官

陳女士與丈夫及兩名女兒現居馬鞍山一公屋的4人單位，她原希望置業讓兩名女兒「住好啲」，但私樓太貴，「畀埋首期佢哋都供唔起」，抽居屋亦失敗而回。惟她看畢麗翠苑單位資料後，認為麗翠苑最大單位僅452呎，房間僅約40呎，不方便使用，「搬屋後環境更差」，不欲申請。

葉小姐則與父母和妹妹居於海麗邨，見麗翠苑同處長沙灣故到場了解。她說，是次綠置居價錢相宜，供樓費用與租金相若。惟葉指出，麗翠苑最大單位亦比其原來的公屋單位小，位置亦不夠方便，要再考慮一下會否申請。

麗翠苑將以四二折出售，售價介乎93.25萬至306.21萬元，提供2545個單位，平均呎價6243元，面積由184至452平方呎；一人申請者配額250個單位。報名日期由本月28日起至明年1月10日，明年2月攪珠，3月揀樓。

其他報道：港豬瘟對策比內地寬鬆 無發病豬牛羊照賣 屠房爆疫不盡殺 豬農憂病毒傳農場

其他報道：業界：肉枱豬肉百分百安全 漁護署稱將與豬農商賠償