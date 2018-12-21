高院頒臨時禁制令　禁沙螺洞5村民及代理人進保育地段 (14:13)

原訴為沙螺洞發展有限公司、綠色力量有限公司，以及代表公司所有員工及義工的陳麗霞（音譯）；被告分別為張偉國、張偉強、李伯恩、張文光及張始文。

被告今無律師代表，其中李伯恩指原訴從未與村民溝通，就在土地上大興土木，剷平樹木，事前又沒有拜神等。

原訴申請禁止接近涉案地段100米，李伯恩及張偉國均指，會令他們無法回家及拜神。法官同意為免影響被告的日常生活，毋須頒令禁止他們進入有關地段100米範圍。由於李伯恩亦曾入稟控告沙螺洞發展有限公司，故法官建議各被告尋求法律意見。

法官頒令在本案作出決定前，各被告不可進入案中主體地段，亦不可在有關地段放置物品或進行建設。各被告亦不可阻礙原訴進入及使用有關土地權利，以及不可對原訴作出騷擾及威脅的行為。各被告亦不可授權任何人作出上述行為。

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