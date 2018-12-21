地產代理涉「報大數」欺詐買家　涉款1500萬 (13:08)

被告蟻樂祺（31歲）是持牌地產代理，案發時是盈信置業地產代理有限公司及譽匯置業有限公司的唯一董事，兩間公司的業務是促使客人達成物業交易，以賺取佣金。他亦持有愉欣投資有限公司的股份。

控罪指出，被告於2014年10月12日至11月21日期間，向一名買家及其丈夫虛假地表示，天水圍嘉湖山莊一個商業發展項目單位的賣方以3200萬元出售物業；及在愉欣與賣方訂立臨時買賣協議時，沒有向該對夫婦披露他擁有愉欣的實益權益，並意圖詐騙而誘使該買家以2856萬元向愉欣購買該物業，令該夫妻蒙受不利或相當程度可能性蒙受不利。

根據廉署資料，該夫妻未獲告知賣方以1900萬元出售該物業，因此愉欣涉嫌誘使該對夫婦在交易中多付逾950萬元。

另一項控罪指出，被告於2014年12月19日至23日期間，沒有向該對夫婦披露青山道工廠大廈兩個單位的賣方以約2600萬元出售該物業，並意圖詐騙而誘使該買家以3142.8萬元向賣方購買該物業，多付逾540萬元。

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