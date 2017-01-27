【羅冠聰機場遇襲】4人上訴駁回即時入獄　聞判拍打犯人欄大叫「中共萬歲」　支持者辱罵法官 (12:50)

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4名上訴人高傑飛（54歲）、唐發祥（73歲）、劉必泉（72歲）及鄺桂嬋（68歲）即時入獄3個月，其支持者表現激動，在法官邱智立未離庭時，有人大叫「有無搞錯呀」。散庭後，支持者未有理會保安勸告，在庭內批評邱官沒有法律道德，又斥邱官為「黃絲狗官」、「垃圾法律」，並稱「遲早出門口畀人擲磚頭」。

邱官表示，上訴方認為事主是同意受襲的說法，是瑣碎無聊及無理纏擾。邱官認為綜合控方證人和錄影片段的證據，上訴人確實地在現場做出擾亂秩序或挑撥性行為，而他們的行為亦產生互相鼓勵的作用。因此，毫無疑問他們的行為使他們成為一伙，其共同目的是向事主使用或威脅使用武力。

邱官稱，上訴方對原審裁判官的批評並不正確，所有上訴理由均不成立，原審裁判官的定罪裁決沒有任何不穩妥和不安全的地方，遂駁回上訴。

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