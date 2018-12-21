被控假文件騙白居二資格　3人准保釋明年2月再訊 (12:21)

首被告胡嘉朗（36歲）與第三被告譚浩傑（39歲）為夫婦，分別報稱商人和設計部經理，同被控一項欺詐罪；次被告謝國鴻（38歲）報稱廣告公司東主，被控偽造罪。

辯方申請押後答辯，以處理法律文件。裁判官將案件押後至明年2月15日，准3人各以5000元保釋，其間不得接觸控方證人。

控罪指，胡及譚涉於2014年1月17日至6月5日，向房委會訛稱他們總收入沒超過當時「白居二」計劃合資格申請者的4萬元薪金上限，並安排製造一份虛假就業證明書，顯示胡獲該廣告公司聘用為產品經理，入職時月薪1.6萬元；之後向房委會遞交該就業證明書，作為胡的入息證明。兩人在不符申請資格下，向房委會先後申請購買資格證明書及上述居屋單位的提名信，最終購入筲箕灣東旭苑一高層單位。

報稱廣告公司東主的謝國鴻，涉製造一封虛假聘用信，意圖使另一人接受該文書為真文書，以致對他人不利。

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